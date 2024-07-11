У омичей есть возможность украсить своими рисунками фасады зданий

Все подробности об участии можно узнать по телефону оргкомитета: +7 (3812) 38−92−72 , а также по электронной почте: omc-himik@yandex.ru. На этот же адрес нужно отправить заявку с пометкой «ЭСКИЗ НА КОНКУРС_ФИО».