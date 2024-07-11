У омичей есть возможность украсить своими рисунками фасады зданий

Омичи могут предложить свои эскизы для украшения фасадов зданий. Конкурс рисунков организован в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» Заявки принимаются по 20 июля.
Рисунки могут быть на тему: «Герои СВО», «Спорт», «Наука и научные достижения», «Творчество и творческие прорывы», «Промышленность и технологии», «Культурное наследие».
Благодаря арт-фестивалю район «Модерн» Советского округа превратится в настоящий музей под открытым небом. Эскизы жителей города, предложенные на конкурс, будут воплощены художниками, в том числе и иностранными.
Все подробности об участии можно узнать по телефону оргкомитета: