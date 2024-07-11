Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У омичей есть возможность украсить своими рисунками фасады зданий

Жители Омска могут предложить свои эскизы для украшения зданий, участвующих в международном арт-фестивале «Омск, ты просто космос!».

Источник: Аргументы и факты

Омичи могут предложить свои эскизы для украшения фасадов зданий. Конкурс рисунков организован в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!» Заявки принимаются по 20 июля.

Рисунки могут быть на тему: «Герои СВО», «Спорт», «Наука и научные достижения», «Творчество и творческие прорывы», «Промышленность и технологии», «Культурное наследие».

Благодаря арт-фестивалю район «Модерн» Советского округа превратится в настоящий музей под открытым небом. Эскизы жителей города, предложенные на конкурс, будут воплощены художниками, в том числе и иностранными.

Все подробности об участии можно узнать по телефону оргкомитета: +7 (3812) 38−92−72, а также по электронной почте: omc-himik@yandex.ru. На этот же адрес нужно отправить заявку с пометкой «ЭСКИЗ НА КОНКУРС_ФИО».