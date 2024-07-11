Две новые народные дружины создают в Иркутске

По информации пресс-службы мэрии, в областном центре сейчас действуют две народные дружины: «Рубеж», «Соболь-508».
«Администрация Иркутска вместе с депутатами городской Думы продолжает работу по возрождению таких формирований. Народные дружины патрулируют подведомственные территории, следят за общественным порядком во время проведения массовых праздников, помогают сотрудникам полиции в предупреждении и пресечении правонарушений, информируют жителей о правилах безопасности. В настоящее время готовятся к регистрации еще две дружины, которые планируют работать в Октябрьском и Ленинском районах», — рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.
По информации МУ МВД России «Иркутское», за первое полугодие 2024 года дружинники приняли участие в 96 мероприятиях. Более 20 из них — разъяснительная работа с населением о действиях мошенников.
К движению активно присоединяются студенты вузов.
«Жители, особенно старшее поколение, приятно удивлены тому, что молодежь сейчас работает вместе с правоохранительными органами. Это видно по их реакции. Люди внимательно и с большим интересом нас слушают, когда мы проводим профилактические беседы о соблюдении правопорядка», — рассказала представитель студенческой дружины «Соболь-508» Зоя Баженова.
На совещании также обсудили обеспечение деятельности объединений, сотрудничество с различными структурами и органами власти и совершенствование системы выплат денежного вознаграждения.
По вопросам создания и регистрации добровольной дружины можно обращаться в отдел обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска по телефонам: 52−03−35 и 52−00−45, либо в отделы ГУ МВД России «Иркутское».