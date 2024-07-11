Две новые народные дружины создают в Иркутске

«Администрация Иркутска вместе с депутатами городской Думы продолжает работу по возрождению таких формирований. Народные дружины патрулируют подведомственные территории, следят за общественным порядком во время проведения массовых праздников, помогают сотрудникам полиции в предупреждении и пресечении правонарушений, информируют жителей о правилах безопасности. В настоящее время готовятся к регистрации еще две дружины, которые планируют работать в Октябрьском и Ленинском районах», — рассказала начальник отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации города Наталья Вирейкина.