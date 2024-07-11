CNN: Проекты по строительству АЭС свяжут Россию и Индию на десятилетия

Совместные проекты по строительству АЭС в Индии ознаменуют собой новый этап в отношениях между Москвой и Нью-Дели. Об этом сообщил телеканал CNN.
Напомним, на днях президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили ВДНХ и осмотрели павильон «Атом». В ходе экскурсии Моди предложили сотрудничество в возведении АЭС малой мощности, адаптированных к тропическим условиям.
Как подчеркивает CNN, сотрудничество двух стран вышло на новый уровень. Долгосрочные отношения России и Индии будут связаны не только с длительным строительством АЭС, но и с их регулярным обслуживанием российскими специалистами.
«Эта дружба — надолго. Углубление ядерного сотрудничества свяжет страны на десятилетия вперед», — цитирует РИА Новости телеканал.
Напомним, Моди прибыл в Россию 8 июля с двухдневным официальным визитом. Премьер Индии и президент России провели полноформатные переговоры, а также пообщались неформально. Путин также вручил Моди орден Святого Андрея Первозванного, выразив признательность за его значимый вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими странами.