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В четверг в Татарстане ожидаются дожди и 30-градусная жара

Сегодня, 11 июля, в Татарстане ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: ИА Татар-информ

Прогнозируются усиления ветра, ночью его порывы могут составить до 15 м/с, а днем — до 20 м/с.

Ночью температуры воздуха составят от 15 до 20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 25−30 градусов.