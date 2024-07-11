В четверг в Татарстане ожидаются дожди и 30-градусная жара

Прогнозируются усиления ветра, ночью его порывы могут составить до 15 м/с, а днем — до 20 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 15 до 20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 25−30 градусов.
Сегодня, 11 июля, в Татарстане ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Прогнозируются усиления ветра, ночью его порывы могут составить до 15 м/с, а днем — до 20 м/с.
Ночью температуры воздуха составят от 15 до 20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 25−30 градусов.