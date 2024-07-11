66 предостережений заработали предприятия общепита в Хабаровском крае

За шесть месяцев 2024 года Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в ходе анализа сведений, размещенных в информационных системах, выявлено 95 нарушений, допущенных предприятиями сферы общественного питания Хабаровского края, сообщили ИА AmurMedia в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
При проведении контрольно-надзорных мероприятий Управлением Россельхознадзора установлено, что 38 предприятий общепита осуществляют деятельность без регистрации в государственной информационной системе «ВетИС», ещё 29 предприятий не осуществляют своевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов, тем самым нарушая прослеживаемость продукции животного происхождения.
Так, кафе «Странник», расположенное в селе Матвеевка Хабаровского района, работало без регистрации во ФГИС «ВетИС», при этом оказывая услуги в сфере общественного питания, производя и реализуя широкий ассортимент блюд, приготовленных из сырья животного происхождения.
Кафе «Ни-ха» в Хабаровске, согласно сведениям ФГИС «ВетИС», не зарегистрировано в компоненте «Цербер» как хозяйствующий субъект. Площадка данного предприятия общепита во ФГИС «Меркурий» по адресу осуществления деятельности отсутствует.
ООО «Столовая Амурской ТЭЦ», по данным информационной системы, в период с 10 октября 2021 года по 6 июня 2024 года не погашено 170 эВСД на продукцию животного происхождения.
Данные нарушения указывают на использование продукции животного происхождения, поступающей на предприятия общественного питания без ВСД, подтверждающих безопасность, отсутствие прослеживаемости подконтрольных товаров, что является нарушением законодательства в области ветеринарии и технического регулирования, создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Управлением Россельхознадзора за допущенные нарушения предприятиям общественного питания объявлено 66 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, проведено 58 профилактических визитов, выдано 29 предупреждений уполномоченным лицам в компоненте «Паспорт» ФГИС «ВетИС». Информация о выявленных нарушениях направлена в министерство промышленности и торговли Хабаровского края для принятия мер согласно полномочиям.