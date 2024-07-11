66 предостережений заработали предприятия общепита в Хабаровском крае

Так, кафе «Странник», расположенное в селе Матвеевка Хабаровского района, работало без регистрации во ФГИС «ВетИС», при этом оказывая услуги в сфере общественного питания, производя и реализуя широкий ассортимент блюд, приготовленных из сырья животного происхождения.