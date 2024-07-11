В Иркутске задержали рейсы в Якутию и Забайкалье из-за лесных пожаров

Обратные рейсы в Иркутск также задержаны. Перевозчик планирует выполнить задержанные рейсы 11 июля. Однако ситуация с лесными пожарами в Забайкалье и Якутии остается сложной, и условия для посадки в аэропортах этих регионов небезопасны для воздушных судов. Кроме того, от пожаров в Якутии и Забайкальском крае дымом затянуло четыре района на севере Иркутской области.