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Фестиваль жимолости и земляники пройдет в Иркутске

Иркутск, НИА-Байкал — 13 июля в областном центре состоится традиционный фестиваль общественных организаций садоводов Иркутска. Он будет посвящен жимолости и землянике.

Источник: РИА "Новости"

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 на территории торговой площади у трамвайной остановки «Волжская».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, иркутяне смогут познакомиться с сортами жимолости и земляники, выращенными в регионе на участках с разным микроклиматом, и приобрести саженцы с закрытой корневой системой.

Ученые-биологи, агрономы и опытные садоводы клуба имени Томсона поделятся знаниями и опытом по выращиванию ягод.

Дополнительную информацию о фестивале можно уточнить в отделе по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска по телефону: 52−04−14 (по будням с 9:00 до 18:00).

Городской фестиваль садоводов ежегодно проводится по инициативе клуба садоводов-опытников имени Томсона, Союза садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке мэрии.