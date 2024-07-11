Фестиваль жимолости и земляники пройдет в Иркутске

Мероприятие пройдет с 10:00 до 17:00 на территории торговой площади у трамвайной остановки «Волжская».
Как сообщает пресс-служба городской администрации, иркутяне смогут познакомиться с сортами жимолости и земляники, выращенными в регионе на участках с разным микроклиматом, и приобрести саженцы с закрытой корневой системой.
Ученые-биологи, агрономы и опытные садоводы клуба имени Томсона поделятся знаниями и опытом по выращиванию ягод.
Дополнительную информацию о фестивале можно уточнить в отделе по связям с общественностью управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска по телефону: 52−04−14 (по будням с 9:00 до 18:00).
Городской фестиваль садоводов ежегодно проводится по инициативе клуба садоводов-опытников имени Томсона, Союза садоводов Иркутска и Иркутского района при поддержке мэрии.