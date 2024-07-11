Стадо огромных кабанов на прогулке заметили жители Новосибирска

В Новосибирске местные жители заметили на улице стадо огромных кабанов. Видео с гуляющими кабанами было опубликовано в группе «Моя Первомайка» в социальной сети ВКонтакте.
В публикации говорится, что жительница Первомайского района заметила кабанов, которые гуляли по улице Твардовского.
В Минприроды Новосибирской области сообщили, что получили обращение по поводу гуляющих кабанов. В пресс-службе ведомства отметили, что это не дикие, а домашние кабаны.
«Это не дикие, а домашние кабаны, кто-то из жителей частного сектора, видимо, выращивает их на мясо и выпустил на прогулку», — говорится в сообщении. Также в ведомстве добавили, что отправят на месте инспектора.