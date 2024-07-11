Современно и безопасно: переходить дорогу в столице Приморья станет удобнее

Ранее «КП» подробно рассказывала о ремонте надземных переходов, которые приводят в порядок в разных районах Владивостока. Работы продлятся до конца лета. Речь о виадуках: между домами № 98 и 61 на улице Некрасовской, на проспекте Красного Знамени, 65Б и 78, на Новоивановской, 3А, а также возле библиотеки Максима Горького, на Некрасовской, 59А. Помимо этого, до конца года подрядная компания по соглашению с администрацией города построит надземный переход на «Радиоприборе». Участок станет более безопасным для пешеходов и автомобилистов, а также увеличится пропускная способность.