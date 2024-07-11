Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Современно и безопасно: переходить дорогу в столице Приморья станет удобнее

Новые кнопки вызова монтируют на светофорах Владивостока.

Источник: ЦОДД Владивостока

В дальневосточной столице продолжается модернизация пешеходных переходов. И речь не только о ремонте виадуков и обновлении разметки, но и об установке новых кнопок вызова на светофорах. Часть из них уже подключена, другие же вскоре подключат. Подробности — в материале «КП — Владивосток».

По словам специалистов Центра организации дорожного движения города, главное отличие новых кнопок от ранее установленных — электронное табло индикации включения. При нажатии на экране появляется надпись «Ждите». Это позволяет пешеходам понять, что кнопка работает и вскоре загорится зеленый свет. Ожидание разрешающего сигнала для перехода дороги — 90 секунд.

Удобное обновление уже работает на пешеходных переходах на улице Анны Щетининой в районе домов № 7 и 30, на улице Адмирала Горшкова, 32 и 36. В ближайшее время новые кнопки подключат и на Народном проспекте в районе домов №№ 2Б и 28.

Как отмечают специалисты, всего во Владивостоке оборудованы кнопками вызова около 40 светофоров. Функция полезна и для пешеходов — позволяет сократить время ожидания, и для водителей — не нужно зря тормозить поток транспорта при отсутствии людей на переходе.

Ранее «КП» подробно рассказывала о ремонте надземных переходов, которые приводят в порядок в разных районах Владивостока. Работы продлятся до конца лета. Речь о виадуках: между домами № 98 и 61 на улице Некрасовской, на проспекте Красного Знамени, 65Б и 78, на Новоивановской, 3А, а также возле библиотеки Максима Горького, на Некрасовской, 59А. Помимо этого, до конца года подрядная компания по соглашению с администрацией города построит надземный переход на «Радиоприборе». Участок станет более безопасным для пешеходов и автомобилистов, а также увеличится пропускная способность.