Современно и безопасно: переходить дорогу в столице Приморья станет удобнее

В дальневосточной столице продолжается модернизация пешеходных переходов. И речь не только о ремонте виадуков и обновлении разметки, но и об установке новых кнопок вызова на светофорах. Часть из них уже подключена, другие же вскоре подключат. Подробности — в материале «КП — Владивосток».
По словам специалистов Центра организации дорожного движения города, главное отличие новых кнопок от ранее установленных — электронное табло индикации включения. При нажатии на экране появляется надпись «Ждите». Это позволяет пешеходам понять, что кнопка работает и вскоре загорится зеленый свет. Ожидание разрешающего сигнала для перехода дороги — 90 секунд.
Удобное обновление уже работает на пешеходных переходах на улице Анны Щетининой в районе домов № 7 и 30, на улице Адмирала Горшкова, 32 и 36. В ближайшее время новые кнопки подключат и на Народном проспекте в районе домов №№ 2Б и 28.
Как отмечают специалисты, всего во Владивостоке оборудованы кнопками вызова около 40 светофоров. Функция полезна и для пешеходов — позволяет сократить время ожидания, и для водителей — не нужно зря тормозить поток транспорта при отсутствии людей на переходе.
Ранее «КП» подробно рассказывала о ремонте надземных переходов, которые приводят в порядок в разных районах Владивостока. Работы продлятся до конца лета. Речь о виадуках: между домами № 98 и 61 на улице Некрасовской, на проспекте Красного Знамени, 65Б и 78, на Новоивановской, 3А, а также возле библиотеки Максима Горького, на Некрасовской, 59А. Помимо этого, до конца года подрядная компания по соглашению с администрацией города построит надземный переход на «Радиоприборе». Участок станет более безопасным для пешеходов и автомобилистов, а также увеличится пропускная способность.