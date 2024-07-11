В Уфе несколько домов временно останутся без воды

Данный водовод обеспечивает холодным водоснабжением микрорайоны: Затон, пос. 8 марта, Сафроновский, жилого комплекса «Сосны», жилой комплекс «8 марта».
В администрации района попросили граждан заранее запастись водой. Точки подвоза воды:
Асхата Мирзагитова, 10, пересечение пер. Надежды и Алексеевского шоссе, Тальковая, 36, Артезианская, 24, Афзала Тагирова, 2а, Природная, 20, Дружбы Народов 57/1, Лётчиков, 2д, Между Лётчиков, 9 и Союзной, 37.
Ознакомиться с полным перечнем абонентов, попадающих в зону отключения, можно на официальном сайте «Уфаводоканала».