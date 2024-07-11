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В Уфе несколько домов временно останутся без воды

В Ленинском районе Уфы 11 июля с 12 часов ориентировочно до 00 часов будет произведено аварийное отключение левобережного водовода диаметром 800 мм для проведения аварийно-восстановительных работ.

Источник: Башинформ

Данный водовод обеспечивает холодным водоснабжением микрорайоны: Затон, пос. 8 марта, Сафроновский, жилого комплекса «Сосны», жилой комплекс «8 марта».

В администрации района попросили граждан заранее запастись водой. Точки подвоза воды:

Асхата Мирзагитова, 10, пересечение пер. Надежды и Алексеевского шоссе, Тальковая, 36, Артезианская, 24, Афзала Тагирова, 2а, Природная, 20, Дружбы Народов 57/1, Лётчиков, 2д, Между Лётчиков, 9 и Союзной, 37.

Ознакомиться с полным перечнем абонентов, попадающих в зону отключения, можно на официальном сайте «Уфаводоканала».

ЖКХ