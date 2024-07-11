Цены на красную икру бьют рекорды в Приморье: причины

«Ввели обязательную маркировку икры для производителей. Понятно, что для этого необходимо приобрести необходимое оборудование, заплатить за “членство” в “Честном знаке”, — отметил эксперт в области рыботорговли Олег Морозов.
В результате все расходы на маркировку продукции продавцы вложили в стоимость товара. Например, килограмм икры кижуча во Владивостоке уже можно встретить почти за 11 тысяч рублей. Однако стоит ждать, что цена может вырасти и дальше с новой путиной.
Напомним, во Владивостоке госпитализировали двух подростков, которых укусил щитомордник. Ребята решили поиграть со змеей, в результате чего оказались в больнице.