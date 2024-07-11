Цены на красную икру бьют рекорды в Приморье: причины

В результате все расходы на маркировку продукции продавцы вложили в стоимость товара. Например, килограмм икры кижуча во Владивостоке уже можно встретить почти за 11 тысяч рублей. Однако стоит ждать, что цена может вырасти и дальше с новой путиной.