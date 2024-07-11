Участок проспекта 60-летия Октября в Хабаровске сдадут раньше срока

«Мы опережаем график и планируем завершить ремонт не в ноябре, как предусмотрено контрактом, а в сентябре. Объем работ на участке от Машинистов до Аэродромной достаточно большой: будет заменено основание дороги, положено два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены тротуары по обеим сторонам и установлена ливневая канализация на всем протяжении участка, чтобы продлить срок службы дороги», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.