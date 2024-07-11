Участок проспекта 60-летия Октября в Хабаровске сдадут раньше срока

Участок проспекта 60-летия Октября от Машинистов до Аэродромной сдадут в эксплуатацию раньше срока. Работы ведутся с утра до вечера в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Мы опережаем график и планируем завершить ремонт не в ноябре, как предусмотрено контрактом, а в сентябре. Объем работ на участке от Машинистов до Аэродромной достаточно большой: будет заменено основание дороги, положено два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроены тротуары по обеим сторонам и установлена ливневая канализация на всем протяжении участка, чтобы продлить срок службы дороги», — рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда.
Верхний слой проезжей части будет выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается большей износостойкостью и долговечностью по сравнению с обычным асфальтом. Такое покрытие применяют на трассах с высокой интенсивностью дорожного движения.