«Тут жестко, походу оползень»: в Новосибирске блогер Юрий Турцев снял обвал дороги в Заельцовском районе

Новосибирский музыкант и блогер Юрий Турцев сообщил Сиб.фм о том, что сегодня ночью в Заельцовском районе в Новосибирске он возвращался домой от гостей и на перекрестке у остановки Северной заметил, как лентой перекрыли участок дороги. Подойдя ближе, Юрий заметил, как сильно обвалился асфальт, образовав глубокую яму.