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Стало известно, когда во Владивосток вернется прохлада

Точную дату назвали синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: PrimaMedia.ru

С начала недели дирижером погоды на юге Дальневосточного региона является глубокий и обширный по площади тропосферный вихрь, который кружит над Хабаровским краем. По данным «Примгидромета», облачные гряды вихря периодически смещаются над Приморьем, вызывая грозовые дожди разной интенсивности, сообщает ИА PrimaMedia.

Сегодня и завтра, 11 и 12 июля, ситуация не поменяется. Регион останется под влиянием высотного циклона. Снова местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон почти не изменится и сохранится на уровне прошедших суток.

Во Владивостоке сегодня, 11 июля, в конце дня может пройти небольшой дождь, воздух прогреется до +27…+29 °С. Завтра преимущественно без осадков, ночная температура останется прежней, дневная немного понизится.