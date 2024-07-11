Стало известно, когда во Владивосток вернется прохлада

С начала недели дирижером погоды на юге Дальневосточного региона является глубокий и обширный по площади тропосферный вихрь, который кружит над Хабаровским краем. По данным «Примгидромета», облачные гряды вихря периодически смещаются над Приморьем, вызывая грозовые дожди разной интенсивности, сообщает ИА PrimaMedia.
Сегодня и завтра, 11 и 12 июля, ситуация не поменяется. Регион останется под влиянием высотного циклона. Снова местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температурный фон почти не изменится и сохранится на уровне прошедших суток.
Во Владивостоке сегодня, 11 июля, в конце дня может пройти небольшой дождь, воздух прогреется до +27…+29 °С. Завтра преимущественно без осадков, ночная температура останется прежней, дневная немного понизится.