Общественник из Хабаровска высказался о запрете YouTube в России

«Сервис очень изменился. Я не раз туда обращался и писал о некоторых удобных функциях, которые есть на YouTube и могут быть внедрены на отечественной платформе. К моему удивлению, площадка дала мне ответ, причём менее, чем за сутки. “В следующем обновлении ждите то, о чём вы писали”, — написали они. И действительно, теперь RuTube стал более ярким, удобным и функциональным. Я поблагодарил их за отклик, и они выразили благодарность мне в ответ», — привёл пример Никонов.