Общественник из Хабаровска высказался о запрете YouTube в России

Также «в бан» отправились каналы «Уралвагонзавода» и концерна «Калашников». Стоит ли запрещать YouTube в качестве ответной меры и есть ли у нас ему достойная замена, рассказал «АиФ-Дальинформ» зампред Общественной палаты города Хабаровска Андрей Никонов.
Формальным поводом для массовой блокировки послужила жалоба властей Литвы на «деструктивный контент», который якобы распространяют отечественные певцы. В действительности же причиной стал патриотизм музыкантов и их поддержка России, что не вписывается в русофобский тренд, которому более двух лет следуют западные соцсети. Как напомнил общественник, вопреки распространённому иллюзорному мнению, YouTube не является нейтральной площадкой, и недавние действия хостинга стали тому подтверждением.
«Мы должны отдавать отчёт, что этот видеосервис, как и компания Meta*, напрямую связан с политикой. Я не раз говорил, что на данной площадке содержится контент, крайне отрицательно влияющий на подрастающее поколение. С помощью YouTube псевдооппозиционеры накачивают наших людей и особенно молодёжь негативом против действующей власти, продвигая тезис, что в России нет ничего хорошего. Поэтому его запрет считаю необходимым», — сказал Никонов.
Российской альтернативой, считает собеседник, может послужить RuTube, созданный с целью импортозамещения. Поначалу сайт критиковали за неудобный интерфейс, сложности с размещением контента и плохую обратную связь — однако в последние месяцы ситуация значительно улучшилась.
«Сервис очень изменился. Я не раз туда обращался и писал о некоторых удобных функциях, которые есть на YouTube и могут быть внедрены на отечественной платформе. К моему удивлению, площадка дала мне ответ, причём менее, чем за сутки. “В следующем обновлении ждите то, о чём вы писали”, — написали они. И действительно, теперь RuTube стал более ярким, удобным и функциональным. Я поблагодарил их за отклик, и они выразили благодарность мне в ответ», — привёл пример Никонов.
Зампред Общественной палаты напомнил, что разговоры о запрете YouTube уже неоднократно велись в России и на Дальнем Востоке. Теперь, когда появились альтернативные площадки для просмотра и размещения видео, инициатива имеет под собой почву и может быть реализована уже в обозримом будущем.
«Санкции со стороны Европы и Запада стимулируют нас к дальнейшему развитию. И IT-разработки здесь не исключение», — заключил собеседник.