В Латвии активистку осудили на три года за флаг с надписью «Путин мой друг»

В Латвии пророссийская активистка Елена Крейле оказалась в центре внимания после того, как суд приговорил ее к трем годам тюрьмы за демонстрацию российской символики. В рамках своего протеста она разместила на окнах дома различные предметы в поддержку России. Среди них в том числе были ленточки в цвета российского триколора и флаги с надписями, включая один со словами «Путин мой друг».