Сквер трудовой и боевой славы начали благоустраивать в Усть-Куте

В Усть-Куте началось благоустройство Сквера трудовой и боевой славы. Работы идут в рамках двух проектов: федерального и национального. ПО окончанию всех работ жителей города будут радовать прогулочные зоны оснащенные современным освещением, удобными лавочками, изящными навесами. Об этом сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов в своем тг-канале.