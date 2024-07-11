Сквер трудовой и боевой славы начали благоустраивать в Усть-Куте

В Усть-Куте началось благоустройство Сквера трудовой и боевой славы. Работы идут в рамках двух проектов: федерального и национального. ПО окончанию всех работ жителей города будут радовать прогулочные зоны оснащенные современным освещением, удобными лавочками, изящными навесами. Об этом сообщил мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов в своем тг-канале.
— Финансирование всех работ осуществляется из местного бюджета районной и городской администраций. Стоимость проекта составляет 53 миллиона рублей. Работы по благоустройству продлятся до 1 сентября текущего года, — написал глава.
Годами ранее в Усть-Куте уже преобразили несколько общественных пространств. Там тоже обустроили зоны отдыха, смонтировали освещение и провели работы по озеленению.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области планируют начать активно развивать автомобильный туризм. Планируется, что это поможет раскрыть потенциал и окажет благотворное влияние на развитие выездного туризма.