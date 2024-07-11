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В Новосибирске стал известен прогноз погоды на вторую декаду июля

Согласно прогнозу новосибирских синоптиков, на вторую декаду июля приходится жаркая погода, однако без дождей и гроз не обойдется.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Сиб.фм

Ожидается, что среднедекадная температура составит +20…+23 градуса, что на 1−2 градуса выше нормы. Ночью температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, с возможным повышением до +15…+20 градусов во второй половине пятидневки.

Днем жители региона могут ожидать от +26 до +32 градусов. В отдельные дни декады прогнозируются дожди различной интенсивности, а также местами грозы.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в МЧС предупредили жителей Новосибирска об аномально жаркой погоде.