В Новосибирске стал известен прогноз погоды на вторую декаду июля

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Ожидается, что среднедекадная температура составит +20…+23 градуса, что на 1−2 градуса выше нормы. Ночью температура будет колебаться от +11 до +16 градусов, с возможным повышением до +15…+20 градусов во второй половине пятидневки.
Днем жители региона могут ожидать от +26 до +32 градусов. В отдельные дни декады прогнозируются дожди различной интенсивности, а также местами грозы.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в МЧС предупредили жителей Новосибирска об аномально жаркой погоде.