Несколько улиц в центре столицы перекроют во время парада ретротранспорта 13 июля

С 08:00 до 11:00 для движение закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.
С 12:00 до 18:30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.
Кроме того, 13 июля с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени — не более 10 минут — будут закрывать участки:
— в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста;
— на Большом Устьинском мосту;
— в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы;
— на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка;
— на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровки.
На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 12 июля и до окончания парада нельзя будет припарковаться. Москвичам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Подробную информацию обо всех изменениях можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.