Несколько улиц в центре столицы перекроют во время парада ретротранспорта 13 июля

С 08:00 до 11:00 для движение закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.