Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Несколько улиц в центре столицы перекроют во время парада ретротранспорта 13 июля

В связи с проведением летнего парада ретротранспорта 13 июля временно перекроют движение на нескольких улицах в центре города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 08:00 до 11:00 для движение закроют участки Садовнического проезда от Климентовского переулка до дома 25, строения 1 на Пятницкой улице, от дома 25 на Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также в районе дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной.

С 12:00 до 18:30 нельзя будет проехать по Чистопрудному бульвару от улицы Покровки до Мясницкой улицы и в Белгородском проезде от улицы Покровки до Чистопрудного бульвара.

Кроме того, 13 июля с 11:00 до 12:00 на короткие промежутки времени — не более 10 минут — будут закрывать участки:

— в Садовническом проезде от дома 22/24, строения 1 на Овчинниковской набережной до Большого Устьинского моста;

— на Большом Устьинском мосту;

— в Устьинском проезде от Большого Устьинского моста до Яузской улицы;

— на Яузском бульваре от Яузской улицы до Подколокольного переулка;

— на Покровском бульваре от Подколокольного переулка до улицы Покровки.

На Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде с 00:01 12 июля и до окончания парада нельзя будет припарковаться. Москвичам рекомендуют заранее планировать маршрут с учетом ограничений. Подробную информацию обо всех изменениях можно найти на сайте Центра организации дорожного движения.