Жара сохранится в Беларуси до конца недели

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в предстоящий четверг, 11 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Формировать погодные условия в этот день, как отмечают синоптики, будут область повышенного атмосферного давления и теплый воздух. В течение дня влияние на погодные условия в западной части также окажут неустойчивые воздушные массы.
По всей стране ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. На западе страны ближе к середине дня могут наблюдаться осадки в виде кратковременных дождей, местами грозы.
Ветер ожидается восточного направления, днем — он будет умеренным, но во время гроз возможно усиление порывов.
Из-за высоких температур на четверг в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности.
В ночное время температура воздуха будет находится в диапазоне от +13 до +19°С, по западной части страны — вплоть до +21°С.
Днем столбики термометров остановятся на отметке +28..+34°С, местами в отдельных районах республики воздух прогреется до +36°С.
В пятницу, 12 июля, погодные условия в Беларуси существенно не изменятся. В дневное время на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +14 до +21°С, днем — от +25°С на северо-западе до +36°С в южной части страны.