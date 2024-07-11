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Жара сохранится в Беларуси до конца недели

Оранжевый уровень опасности был объявлен в стране на четверг из-за высоких температур.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Жаркая погода сохранится в Беларуси в предстоящий четверг, 11 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Формировать погодные условия в этот день, как отмечают синоптики, будут область повышенного атмосферного давления и теплый воздух. В течение дня влияние на погодные условия в западной части также окажут неустойчивые воздушные массы.

По всей стране ожидается переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. На западе страны ближе к середине дня могут наблюдаться осадки в виде кратковременных дождей, местами грозы.

Ветер ожидается восточного направления, днем — он будет умеренным, но во время гроз возможно усиление порывов.

Из-за высоких температур на четверг в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности.

В ночное время температура воздуха будет находится в диапазоне от +13 до +19°С, по западной части страны — вплоть до +21°С.

Днем столбики термометров остановятся на отметке +28..+34°С, местами в отдельных районах республики воздух прогреется до +36°С.

В пятницу, 12 июля, погодные условия в Беларуси существенно не изменятся. В дневное время на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +14 до +21°С, днем — от +25°С на северо-западе до +36°С в южной части страны.