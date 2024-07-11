Жара сохранится в Беларуси до конца недели

В пятницу, 12 июля, погодные условия в Беларуси существенно не изменятся. В дневное время на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах от +14 до +21°С, днем — от +25°С на северо-западе до +36°С в южной части страны.