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В Новосибирске пилот отсудил у авиакомпании S7 пожизненную компенсацию

За годы работы у мужчины развилась нейросенсорная тугоухость.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске завершился судебный процесс по иску пилота к авиакомпании S7. Мужчина, работавший пилотом, требовал выплаты компенсации за получение профзаболевания.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, у пилота за годы работы вторым пилотом развилась нейросенсорная тугоухость. Суд обязал авиакомпанию единовременно выплатить истцу 1,6 млн рублей и также бессрочно выплачивать ему по 72 тыс рублей.

Как объясняют врачи, нейросенсорная профессиональная тугоухость возникает при воздействии на организм человека производственного шума. Сотрудники авиационного транспорта находятся в группе риска по этому заболеванию.

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