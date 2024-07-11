В Новосибирске пилот отсудил у авиакомпании S7 пожизненную компенсацию

По данным Telegram-канала Mash Siberia, у пилота за годы работы вторым пилотом развилась нейросенсорная тугоухость. Суд обязал авиакомпанию единовременно выплатить истцу 1,6 млн рублей и также бессрочно выплачивать ему по 72 тыс рублей.