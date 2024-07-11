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МЧС Иркутской области предупреждает об ухудшении погоды

МЧС выпустило предупреждение о том, что после долгой жары в Иркутской области ожидается ухудшение погоды. Причем в самые ближайшие дни, сообщает ИА «ТК Город».

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: AP 2023

«По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 11 по 13 июля местами по области прогнозируют сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град».

Причем грозы будут сопровождаться шквалистым северо-западным ветром до 20 метров в секунду.

При этом в лесах сохранится высокая — 4 и 5 класса — пожароопасность лесов.

В Иркутске 11 июля прогнозируют:

сильный дождь, грозу, ветер до 18 метров в секунду, температура ночью плюс 17 — 19 градусов, днем до плюс 25.

«На период ухудшения погодных условий примите необходимые меры предосторожности. Отложите поездки на дальние расстояния, выходы на туристические маршруты! Не выходите в непогоду на акватории водных объектов!», — обратились сотрудники МЧС к жителям и гостям Иркутской области.

Напомним, прошедший 10 июля дождь с грозой стал причиной трех сильных пожаров в Иркутском районе.