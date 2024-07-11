Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются сильные дожди и грозы

По данным Башгидромета, в Башкирии в ближайшие три дня ожидаются сильные дожди и грозы.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 79% 754 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха при этом останется достаточно высокой — от 21 до 28 градусов тепла.

Так, 11 июля местами ожидаются дожди с грозами, ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха до +23,+28°.

12 июля местами ливни и град. Ветер северной четверти умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°.

13 июля погода сохранится дождливой и ветреной. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +21,+26°.