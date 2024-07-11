В Башкирии ожидаются сильные дожди и грозы

Температура воздуха при этом останется достаточно высокой — от 21 до 28 градусов тепла.
Так, 11 июля местами ожидаются дожди с грозами, ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха до +23,+28°.
12 июля местами ливни и град. Ветер северной четверти умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +17,+22°.
13 июля погода сохранится дождливой и ветреной. Температура воздуха ночью +11,+16°, днем +21,+26°.