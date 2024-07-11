В Новосибирске жители протестуют из-за переноса остановки на место цветника

«20 лет остановка на том месте стояла — зачем вообще ее переносить?» — задается вопросом житель улицы Выборной Виктор.
Перенос остановочных павильонов в Новосибирске начался не вчера — этот процесс был запущен больше десяти лет назад, начиная от самых загруженных с точки зрения автотрафика улиц: Красный проспект, Большевистская, Военная. Павильоны убирали с узких мест, подальше от поворотов и одновременно старались ликвидировать «лишние» светофоры. Но все закрутилось после того, как заработал проект «Безопасные и качественные дороги».
Перенос остановок одобряют не все. Особенно когда, например, добавляют парковочные карманы для автобусов за счет урезания парковочных мест. Или если возле новой площадки нет даже тротуаров — как здесь.
"А как мы к ней будем проходить? Должен быть тротуар — а его нет, получается? — говорит жительница Новосибирска Наталья.
Этот пример не единичный — Сиб.фм уже писал о том, как добились установки тротуара жители улицы Клубной.
«Кто это придумал? Нет кармана для заезда автобуса! Вот он встал, как они любят стоять по полчаса на остановке — и все, полоса одна уже занята! — недовольно комментирует житель Новосибирска Игорь. — Пробка. Стоим! Зимой еще хуже будет! Дороги есть возможность сделать шире, а они в место этого делают так чтоб они ещё уже были… Вот из-за таких недалеких у нас и творится бардак на всех уровнях жизни!».
Ликвидация зеленой зоны, по словам местных жителей, несет в себе не только урон эстетике.
«Мальва и деревья вдоль дороги являются природным фильтром, чистят воздух от выхлопных газов, гасят шум с дороги, не требуют покраски и замены, удерживают дождевую воду, развивают природную экосистему, снижают перегрев, источником которого является раскаленное на солнце дорожное полотно, — рассуждает Дмитрий. — Воздух охлаждается не только за счет тени, но и благодаря испарению листьями воды, добываемой корнями из почвы. Снижение температуры важно, так как выхлопные газы над перегретым асфальтом под действием солнечных лучей переходят в более ядовитую форму — фотохимический смог».
Мнение высказал и вице-президент Новосибирской региональной Федерации Самбо Роман Гуща, который тоже живет на улице Выборной. Несколько дней назад он вместе с исполняющей обязанности директора УДС Еленой Нелюбиной прошелся вдоль улицы, проинспектировал ход работ по БКД и сделал вывод: «На остановке “Поселок энергетиков” остановочную платформу невозможно сделать с заездным карманом, в связи с тем, что не хватает углубления, а земельный участок за остановкой относится к близлежащему дому», — то есть к дому 129/1.
По поводу переноса остановок на улице Выборной высказался и Евгений Яковенко, заместитель председателя горсовета. Он назвал перенос заездов и остановок вынужденной мерой и принес извинения новосибирцам за причиненные неудобства.
«В соответствии с современными нормами заездной карман на остановке общественного транспорта должен быть 50 метров, — говорится в его обращении к жителям Выборной. — После многочисленных совещаний с ответственными лицами был сделан выбор в пользу организации безопасного дорожного движения и правильной остановочной платформы».