В Новосибирске жители протестуют из-за переноса остановки на место цветника

«Кто это придумал? Нет кармана для заезда автобуса! Вот он встал, как они любят стоять по полчаса на остановке — и все, полоса одна уже занята! — недовольно комментирует житель Новосибирска Игорь. — Пробка. Стоим! Зимой еще хуже будет! Дороги есть возможность сделать шире, а они в место этого делают так чтоб они ещё уже были… Вот из-за таких недалеких у нас и творится бардак на всех уровнях жизни!».