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Магнитная буря накроет Омск после полуночи в воскресенье

Пик активности бури придется на промежуток с 3 до 6 часов утра.

Источник: NASA

Магнитная буря обрушится на Омск в предстоящее воскресенье, 14 июля. Об активности на Солнце омичей предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Магнитная буря ожидается 14 июля в период с 00:00 до 06:00 часов. По классификации буря будет на уровне G1 — слабая.

Бури могут сказаться на физическом состоянии метеозависимых омичей и на работе электроприборов. В такие дни рекомендуется избегать стрессов и физических нагрузок, пить больше воды и воздержаться от употребления алкогольных напитков.

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