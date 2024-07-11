Высший балл на ЕГЭ получили 35 выпускников Иркутска

— Наши выпускники показали достойные результаты на экзаменах и по обязательным, и по дополнительным дисциплинам. Это говорит о хорошей подготовке и сильной системе образования в городе. Впереди у ребят — зачисление в вузы, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.