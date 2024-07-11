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Высший балл на ЕГЭ получили 35 выпускников Иркутска

Больше всего «отлично» получили выпускники по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

35 выпускников областного центра сдали ЕГЭ на высший балл. Среди предметов русский язык стал лидером по количеству «отличников» из Иркутска. Следом идут профильная математика и литература. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы региона.

— Наши выпускники показали достойные результаты на экзаменах и по обязательным, и по дополнительным дисциплинам. Это говорит о хорошей подготовке и сильной системе образования в городе. Впереди у ребят — зачисление в вузы, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также стобалльники были по предметам география, английский язык и химия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте приступили к благоустройству Сквера трудовой и боевой славы. Там планируют выполнить работы по строительству прогулочных зон, и обустроят места отдыха.