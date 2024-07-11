Высший балл на ЕГЭ получили 35 выпускников Иркутска

35 выпускников областного центра сдали ЕГЭ на высший балл. Среди предметов русский язык стал лидером по количеству «отличников» из Иркутска. Следом идут профильная математика и литература. Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы региона.
— Наши выпускники показали достойные результаты на экзаменах и по обязательным, и по дополнительным дисциплинам. Это говорит о хорошей подготовке и сильной системе образования в городе. Впереди у ребят — зачисление в вузы, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Также стобалльники были по предметам география, английский язык и химия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте приступили к благоустройству Сквера трудовой и боевой славы. Там планируют выполнить работы по строительству прогулочных зон, и обустроят места отдыха.