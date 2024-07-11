Цифровые двойники автомобильных дорог появятся в Казахстане

«Это обеспечит многопользовательский доступ для координированного управления, что позволит планировать и координировать ремонтные и обслуживающие работы на основе актуальных данных. Ожидается, что за счет точного прогнозирования и распределения ресурсов снизятся издержки. Постоянный мониторинг состояния дорог и внедрение современных стандартов управления обеспечат повышение безопасности и качества инфраструктуры. Анализ данных позволит выявлять проблемные участки, а визуализация предоставит наглядную информацию о состоянии дорожной сети».