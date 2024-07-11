Строительство тепловой магистрали на улице Баррикад в Иркутске начнется 12 июля

В Иркутске на улице Баррикад с 12 июля стартует строительство тепловой магистрали. Работы на участке будут вести полтора месяца. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
— С 8:00 12 июля до 22:00 30 августа в рамках действующего закрытия движения по улице Баррикад выполнят строительство тепловой магистрали. На участке от здания на Баррикад, 51/8 (арт-завод «Доренберг») до пересечения Баррикад и Фридриха Энгельса, — поделились в пресс-службе.
Автовладельцам и пешеходам стоит быть предельно внимательными. А также обращать внимание на оградительные и дорожные знаки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 35 выпускников из областного центра получили отметку 100 баллов на ЕГЭ. Больше всего будущие студенты набрали высокий результат за экзамен по русскому языку.