Строительство тепловой магистрали на улице Баррикад в Иркутске начнется 12 июля

— С 8:00 12 июля до 22:00 30 августа в рамках действующего закрытия движения по улице Баррикад выполнят строительство тепловой магистрали. На участке от здания на Баррикад, 51/8 (арт-завод «Доренберг») до пересечения Баррикад и Фридриха Энгельса, — поделились в пресс-службе.