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Паром «Ольхонские ворота» сняли из-за поломки с переправы на озере Байкал

Вместо неисправного судна перевозкой людей займутся «Семен Батагаев» и «Дорожник».

Источник: Комсомольская правда

Паром «Ольхонские ворота» сняли с маршрута на остров из-за неисправности судна. Ему предстоит замена редактора. Перевозку людей на время восстановления водного транспорта займутся «Семен Батагаев» и «Дорожник». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— На пароме из-за интенсивной эксплуатации вышел из строя редуктор. Сейчас подрядная организация выполняет работы по его замене. По предварительным данным, они займут три дня, — пояснили в правительстве Иркутской области.

Судно может перевозить более 90 пассажиров, 16 легковых и восемь грузовых авто.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице региона на воду спустили научно-исследовательское судно «Викентий Зайцев». Оно будет работать на акватории озера Байкал и поможет проекту по увеличению численности омуля.