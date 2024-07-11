Если бы у азиатов не было шанса найти в России пару, они бы сюда не ехали

Итак, азиаты меньше пьют. Второй момент, очень важный — среди них больше подтянутых. Они стройные! Есть и кривоногие, с пузом, но в основном-то к нам едут молодые парни, которые работают физически. Давайте посмотрим честно на наших мужчин: это ведь ужас. С каждым годом все больше обрюзгших толстяков. Какие-то оплывшие мешки, одетые в мешок. Уже со школы у многих фигуры, как будто они 18 часов сидят за компьютером, вставая только для того, чтобы открыть дверь доставщику гамбургеров. А доставщик — молодой подтянутый узбек, который три года с коробом рассекает по мегаполису на велосипеде. И кого из них выберет случайно вышедшая в этот момент на площадку молодая соседка, если ей вдруг захочется большой и чистой любви?