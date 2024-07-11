Почти 30. В Петербурге — жара

Жара приходит в Петербург, правда только на один день. Сегодня температура превысит норму на 4−5 градусов, а завтра будет просто тепло.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 26−28 градусов.
Смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, что поспособствует активному прогреву воздушных масс, и показания термометров окажутся на 4−5 градусов выше климатической нормы, сообщает центр «ФОБОС». По его данным, может быть даже 29 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
В пятницу, 12 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами грозы, ливни, 23−25 градусов. А в субботу — без существенных осадков и до 26 градусов.