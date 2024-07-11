Почти 30. В Петербурге — жара

Смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в регионе солнечную и сухую погоду, что поспособствует активному прогреву воздушных масс, и показания термометров окажутся на 4−5 градусов выше климатической нормы, сообщает центр «ФОБОС». По его данным, может быть даже 29 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.