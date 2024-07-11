Власти не будут отказываться от «ЕКарты» в Екатеринбурге

Вице-мэр уточнил, что первое заседание рабочей группы состоится после «Иннопрома». ЕАН писал, что в апреле в администрации Екатеринбурга создали межведомственную рабочую группу по внедрению билетной системы «СберТройка». Речь идет о федеральном проекте, который реализуется в 30 городах страны, в том числе Новосибирске, Воронеже, Иркутске и других. До 2025 года планируется внедрить систему в 59 регионах.