В Самаре ежегодно будут обновлять по 50 трамваев

«Мы начинаем по-настоящему обновлять наш транспорт. Процесс пошаговый, требующий времени. В Самаре будем обновлять от 30 до 50 трамваев в год, начиная со следующего года», — отметил Федорищев.
По словам губернатора, на обновление трамвайного парка уйдет пять лет.
Что касается финансирования обновления инфраструктуры Самары, глава региона отметил: «Это очень значительная сумма. Мы должны будем научиться и федеральные программы больше учитывать, и зарабатывать больше, но мы это обязательно сделаем».