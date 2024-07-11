В Узбекистан вернули семерых детей, оставшихся без опеки родителей в России

Они организовали возвращение на родину семерых несовершеннолетних, содержавшихся в «Центрах социальной и правовой помощи несовершеннолетним» на территории России. Все дети были оставлены без надзора родителей. В Узбекистане они будут размещены в соответствующем центре. После проведения ряда процедур их передадут родственникам, живущим в Узбекистане.