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В Узбекистан вернули семерых детей, оставшихся без опеки родителей в России

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет семьи и женщин помог семерым несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной ситуации в России, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Из командировки в Санкт-Петербург вернулась делегация Узбекистана из представителей различных организаций во главе с председателем Комитета семьи и женщин Озодой Парпибоевой.

Они организовали возвращение на родину семерых несовершеннолетних, содержавшихся в «Центрах социальной и правовой помощи несовершеннолетним» на территории России. Все дети были оставлены без надзора родителей. В Узбекистане они будут размещены в соответствующем центре. После проведения ряда процедур их передадут родственникам, живущим в Узбекистане.

Также в ходе визита были изучены и тесно обсуждены условия труда более 300 женщин, работающих в РФ, обозначены меры по оказанию помощи более 10 женщинам, попавшим в сложную ситуацию, для возвращения на Родину.