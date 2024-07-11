В Узбекистан вернули семерых детей, оставшихся без опеки родителей в России

Из командировки в Санкт-Петербург вернулась делегация Узбекистана из представителей различных организаций во главе с председателем Комитета семьи и женщин Озодой Парпибоевой.
Они организовали возвращение на родину семерых несовершеннолетних, содержавшихся в «Центрах социальной и правовой помощи несовершеннолетним» на территории России. Все дети были оставлены без надзора родителей. В Узбекистане они будут размещены в соответствующем центре. После проведения ряда процедур их передадут родственникам, живущим в Узбекистане.
Также в ходе визита были изучены и тесно обсуждены условия труда более 300 женщин, работающих в РФ, обозначены меры по оказанию помощи более 10 женщинам, попавшим в сложную ситуацию, для возвращения на Родину.