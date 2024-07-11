На Средний Урал надвигается холодный фронт. Кратковременное похолодание ожидается в регионе 12 июля. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— К утру 11 июля холодный фронт достигнет Свердловской области. Высотный гребень антициклона над регионом разрушится и фронт беспрепятственно объединится с системой циклона, расположенного на границе с Казахстаном, — рассказал Пулин.
В Свердловской области ожидаются осадки. Днем 11 июля дождь и грозы накроют север региона. Затем фронт дойдет до западных и восточных районов.
12 июля в Екатеринбурге похолодает до +18 градусов. На долго такие температуры в уральской столице не задержатся. Уже 13 июля воздух прогреется до +21 градуса. 14 июля ожидается +23 градуса. До +24 градусов потеплеет 15 июля. С 16 по 17 число в регионе будет сохранятся +25…26 градусов.