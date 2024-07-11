В центре Петербурга запретили езду на самокатах из-за форума БРИКС

В четверг, 11 июля, в центральных районах Петербурга запрещают передвигаться на самокатах и других СИМ. Это связано с проведением Х Парламентского форума БРИКС, который проходит в Северной столице 11—12 июля . Об этом сообщает «Петербургский дневник».