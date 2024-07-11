В центре Петербурга запретили езду на самокатах из-за форума БРИКС

В четверг, 11 июля, в центральных районах Петербурга запрещают передвигаться на самокатах и других СИМ. Это связано с проведением Х Парламентского форума БРИКС, который проходит в Северной столице
Пользоваться средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами — запрещено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. По информации пресс-службы городской администрации, ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым.
«Запрет действует с 00:00 часов 11.07.2024 по 00:00 часов 13.07.2024», — отметили в Смольном.
Также в этот период на ряде городских улиц запрещена остановка транспортных средств и действуют временные ограничения движения путём сужения проезжей части. А движение по площади Растрелли полностью закрыто.
Напомним, в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в Петербурге, принимают участие около 400 представителей 16 стран, включая Россию. Основной темой форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В нём примет участие и президент РФ Владимир Путин.