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В центре Петербурга запретили езду на самокатах из-за форума БРИКС

В форуме, который проходит в Северной столице 11—12 июля, принимают участие 400 представителей 16 стран, включая РФ, на него прибудет и президент Владимир Путин.

Источник: Аргументы и факты

В четверг, 11 июля, в центральных районах Петербурга запрещают передвигаться на самокатах и других СИМ. Это связано с проведением Х Парламентского форума БРИКС, который проходит в Северной столице 11—12 июля. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Пользоваться средствами индивидуальной мобильности — электросамокатами, гироскутерами и моноколёсами — запрещено в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах. По информации пресс-службы городской администрации, ограничительные меры вводятся в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. Соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым.

«Запрет действует с 00:00 часов 11.07.2024 по 00:00 часов 13.07.2024», — отметили в Смольном.

Также в этот период на ряде городских улиц запрещена остановка транспортных средств и действуют временные ограничения движения путём сужения проезжей части. А движение по площади Растрелли полностью закрыто.

Напомним, в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в Петербурге, принимают участие около 400 представителей 16 стран, включая Россию. Основной темой форума стала «Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В нём примет участие и президент РФ Владимир Путин.