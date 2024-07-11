После жалоб родителей и детей Роспотребнадзор проверяет лагерь «Энергетик» в Хабаровске

В ответ на появившиеся в СМИ сообщения о нарушениях санитарного законодательства в детском оздоровительном лагере «Энергетик» Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю начало проверку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.