После жалоб родителей и детей Роспотребнадзор проверяет лагерь «Энергетик» в Хабаровске

В ответ на появившиеся в СМИ сообщения о нарушениях санитарного законодательства в детском оздоровительном лагере «Энергетик» Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю начало проверку, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В настоящее время в лагере проходит плановая проверка. Произведен отбор проб пищевой продукции, замеры температуры готовых блюд.
По результатам лабораторных исследований температура блюд соответствует нормативным значениям. В то же время выявлен ряд нарушений санитарного законодательства: к маркировке кухонного инвентаря, продуктов питания. Пищевая продукция, не соответствующая требованиям, изъята из оборота.
Учитывая информацию, полученную от родителей, специалист Управления в составе межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей 10 июля 2024 г. выехал в лагерь.
Тщательно проверены пищеблок, порядок организации питания детей, складские помещения. Картофельного пюре быстрого приготовления, а также других сублимированных продуктов на пищеблоке не выявлено. Документы о поставках таких продуктов также отсутствуют.
Наличие мух на пищеблоке визуально не обнаруживается. Дирекцией лагеря представлены документы и акты на обработку от насекомых, которая проводится с периодичностью дважды в месяц.
Обработка от клещей проводилась по предписанию Управления 02.07.2024. На время проведения обработки лагерь приостанавливал свою работу. Информация о нахождении в нем детей проверяется.
С руководством лагеря проведена профилактическая беседа об организации питания детей.
Управлением выданы предписания на устранение выявленных нарушений. Проверочные мероприятия в лагере продолжаются. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Ситуация остается на контроле Управления.