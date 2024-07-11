Двое подростков чуть не разбились на мотоцикле в Красноярском крае

Накануне ночью два подростка 14 и 15 лет катались на мотоцикле. На 82 км автодороги «Курагино-Черемшанка» один из парней, который был за рулем, не справился управлением, мотоцикл упал.
Отметим, что оба подростка ехали без мотошлемов и экипировки. Из-за чего в результате опрокидывания мотоцикла 15-летний пассажир пострадал и с травмами госпитализирован в районную больницу.
Материалы по делу двух подростков собраны и переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Также в отношении законного представителя 14-летнего водителя составлен административный материал. Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает ГИБДД края.