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Двое подростков чуть не разбились на мотоцикле в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир мотоцикла.

Источник: УГИБДД РФ по Красноярскому краю

Накануне ночью два подростка 14 и 15 лет катались на мотоцикле. На 82 км автодороги «Курагино-Черемшанка» один из парней, который был за рулем, не справился управлением, мотоцикл упал.

Отметим, что оба подростка ехали без мотошлемов и экипировки. Из-за чего в результате опрокидывания мотоцикла 15-летний пассажир пострадал и с травмами госпитализирован в районную больницу.

Материалы по делу двух подростков собраны и переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Также в отношении законного представителя 14-летнего водителя составлен административный материал. Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает ГИБДД края.