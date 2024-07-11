Двое подростков чуть не разбились на мотоцикле в Красноярском крае

Материалы по делу двух подростков собраны и переданы в подразделение по делам несовершеннолетних. Также в отношении законного представителя 14-летнего водителя составлен административный материал. Помимо этого, сейчас рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетних к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает ГИБДД края.