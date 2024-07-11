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Справились за четверо суток вместо 10: после пожара в Алуште досрочно восстановили газопровод

Аксенов: в Алуште досрочно восстановили поврежденный пожаром газопровод.

Источник: Комсомольская правда

Поврежденный пожаром газопровод в Алуште удалось восстановить досрочно. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в 21.42 6 июля в селе Виноградное загорелся газораспределитель. Произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы. Это вызвало факельное горение. Пламя распространилось на лес. Утром в воскресенье, 7 июля, сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 4172 квадратных метра. К тушению огня привлекли 91 человека и 26 единиц техники.

Без газа остались 14 населенных пунктов. Сообщалось, что восстановительные работы продлятся около 7−10 суток. Однако Аксенов сообщил, что отремонтировать газопровод удалось досрочно.

«Сотрудники “Черноморнефтегаза” при кураторстве заместителя председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко справились за четверо суток вместо запланированных десяти», — отметил руководитель региона.

Аксенов добавил, что ровно с восьми утра газ подается в газотранспортную систему. По его словам, приборы работают в штатном режиме. Глава Крыма поблагодарил всех, кто участвовал в восстановительных работах.