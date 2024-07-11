Тучи насекомых сняли на видео на мосту под Воронежем

— Вылет поденки. Пару дней — и не будет ее. Каждый год так происходит, — прокомментировали видео сведущие воронежцы.



Новость расстроила рыбаков: перед вылетом поденки прекращается клев и рыба собирается у мест, где сосредоточились личинки этих насекомых, а во время вылета поденка становится практически единственной пищей у фауны водоемов. Удить в это время на другую приманку почти что бесполезно. Этим летом жители воронежского микрорайона Шилово сообщали о частых появлениях пауков. В частности, они заметили в своих квартирах крупных членистоногих, похожих на тарантулов, и разместили фото в соцсетях. С высокой долей вероятности в кадр попал паук-волк. РИА «Воронеж» опубликовало снимки.



Справка РИА «Воронеж»



Поденки (Ephemeroptera) — отряд амфибиотических насекомых. Длина их тела составляет от 5 до 30 мм. Распространены по всему миру, всего поденок насчитывается около 2,6 тыс. видов, в России — около 200. Личинки обитают в различных пресных водоемах, продолжительность их жизни составляет 1−2 года, изредка до 3 лет. Взрослые крылатые поденки держатся вблизи воды, не питаются и живут от нескольких часов до нескольких дней. Самцы часто образуют в воздухе рои и после спаривания погибают.