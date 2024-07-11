Из Светлогорска в Калининград 13 июля запустят ночную «Ласточку»

В субботу, 13 июля, из Светлогорска в Калининград запустят ночную «Ласточку». Дополнительный состав назначили из-за празднования Дня рыбака и Дня города в Пионерском. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Электропоезд «Ласточка» отправится из Светлогорска в 23:58, со станции в Пионерском — в 0:15. Поезд прибудет на Южный вокзал в Калининграде в 01:00.
«В пути следования предусмотрены все остановки. Пригородный поезд № 6730 отправлением со станции Светлогорск-2 в 22:22 13 июля 2024 года будет отменён», — пояснили в КЖД.
Всю актуальную информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Празднование Дня города и Дня рыбака в Пионерском пройдёт в субботу, 13 июля. Для посетителей организуют костюмированное шествие, концерты, спектакли, мастер-классы и различные соревнования. В этот день на центральных улицах города ограничат движение транспорта.