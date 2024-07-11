Из Светлогорска в Калининград 13 июля запустят ночную «Ласточку»

Празднование Дня города и Дня рыбака в Пионерском пройдёт в субботу, 13 июля. Для посетителей организуют костюмированное шествие, концерты, спектакли, мастер-классы и различные соревнования. В этот день на центральных улицах города ограничат движение транспорта.