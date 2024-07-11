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В Перми установят новые камеры на трех участках дорог

Начальная цена контракта — 25 миллионов 724 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В центре Перми установят новые камеры, осуществляющие контроль за скоростью автомобилей и ремнями безопасности. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило конкурс по установлению камер на трех участках дорог в Перми. По данным сайта начальная цена контракта составила 25 миллионов 724 тысяч рублей.

Первый участок располагается на пересечении улиц Пушкина и Куйбышева. Камеры будут отслеживать транспортный поток в обе стороны.

Второй участок дорог, где установят камеры — это пересечение автодороги Пермь — Жебреи и Бродовского тракта. Камеры будут фиксировать транспорт, движущийся со стороны улицы Братская.

Третий участок расположен на пересечении дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь с дорогой Карагай — Вознесенское.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 июля, итоги подведут уже 22 числа того же месяца.

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