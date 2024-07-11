В Перми установят новые камеры на трех участках дорог

В центре Перми установят новые камеры, осуществляющие контроль за скоростью автомобилей и ремнями безопасности. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Пермского края» объявило конкурс по установлению камер на трех участках дорог в Перми. По данным сайта начальная цена контракта составила 25 миллионов 724 тысяч рублей.
Первый участок располагается на пересечении улиц Пушкина и Куйбышева. Камеры будут отслеживать транспортный поток в обе стороны.
Второй участок дорог, где установят камеры — это пересечение автодороги Пермь — Жебреи и Бродовского тракта. Камеры будут фиксировать транспорт, движущийся со стороны улицы Братская.
Третий участок расположен на пересечении дороги Р-243 Кострома — Шарья — Киров — Пермь с дорогой Карагай — Вознесенское.
Подать заявку на участие в аукционе можно до 18 июля, итоги подведут уже 22 числа того же месяца.