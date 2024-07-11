В Зеленограде планируют благоустроить две зоны отдыха

Специалисты также проведут работу по обновлению озера Школьное. Запланированы реабилитация водоема, очистка пляжа от камыша и ила, реконструкция моста черед плотину. Кроме того, будет увеличена пляжная зона, ее оборудуют лежаками под навесами и раздевалками. «Для безопасности отдыхающих установим новый спасательный пункт с вышкой и место для размещения медиков. Также в зоне отдыха появится площадка с летним кафе. Спортивные площадки придутся по вкусу любителям волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и катания на роликах», — отметил мэр.