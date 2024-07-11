В Зеленограде планируют благоустроить две зоны отдыха

«Продолжаю рассказывать о наших планах благоустройства. В Зеленограде предстоит привести в порядок две зоны отдыха: у пруда Быково болото и у озера Школьное», — написал мэр.
Он уточнил, что на прилегающей к пруду Быково болото территории создадут единый спортивный кластер с площадками для различных видов спорта: тенниса, воркаута, волейбола, мини-футбола. Для детей будет обновленная площадка. «Обновим и территорию для тихого отдыха вблизи водоема. Одновременно специалисты ГУП “Мосводосток” проведут его реабилитацию: очистят дно от иловых отложений, выполнят дноуглубление, отремонтируют конструкции береговых полос», — добавил Собянин.
Специалисты также проведут работу по обновлению озера Школьное. Запланированы реабилитация водоема, очистка пляжа от камыша и ила, реконструкция моста черед плотину. Кроме того, будет увеличена пляжная зона, ее оборудуют лежаками под навесами и раздевалками. «Для безопасности отдыхающих установим новый спасательный пункт с вышкой и место для размещения медиков. Также в зоне отдыха появится площадка с летним кафе. Спортивные площадки придутся по вкусу любителям волейбола, мини-футбола, настольного тенниса и катания на роликах», — отметил мэр.
Кроме того, по его словам, на детской площадке у озера появится сказочный дворец и космический корабль со спиральными лестницами, горками, лазалками и световыми элементами. В южной части территории появится новая научно-тематическая площадка с интерактивными элементами «Слушай город», «Электрическая цепь», «Азбука Морзе», «Береговой маяк». Помимо этого, для проведения мероприятий под открытым небом установят сцену с лавочками, создадут место для игр и тренировок с собаками.
Как напомнил мэр, в прошлом году в Зеленограде были благоустроены район Матушкино, а также район Силино. В Матушкино привели в порядок дорожки и тропинки, установили новые детские площадки, реорганизовали парковочные места для автомобилистов. В Силино благоутстроили зону отдыха между Панфиловским парком и Панфиловским проспектом.