Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Крылья Пармы»

Фестиваль пройдёт на аэродроме «Фролы».

Источник: Аргументы и факты

Движение транспорта в Перми будет ограничено из-за фестиваля «Крылья Пармы», сообщает краевое Министерство транспорта.

Как сообщает ведомство, ограничение будет действовать на участке дороги от деревни Субботино до пересечения с трассой Пермь — Екатеринбург. Движение будет изменено с 7:00 до 20:00 13 июля.

В Минтрансе Пермского края отметили, что ограничение движения не будет действовать на пассажирские автобусы, транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, а также на транспорт, который обслуживает предприятия в зоне ограничения и личный транспорт живущих или работающих в этой зоне.

Напомним, авиационный фестиваль «Крылья Пармы» вновь пройдёт на пермском аэродроме «Фролы» 13 июля. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году на фестивале ожидается выступление пилотажной группы «Русские витязи», состоящей из шести истребителей Су-35.