В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Крылья Пармы»

В Минтрансе Пермского края отметили, что ограничение движения не будет действовать на пассажирские автобусы, транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, а также на транспорт, который обслуживает предприятия в зоне ограничения и личный транспорт живущих или работающих в этой зоне.