В Перми ограничат движение транспорта из-за фестиваля «Крылья Пармы»

Движение транспорта в Перми будет ограничено из-за фестиваля «Крылья Пармы», сообщает краевое Министерство транспорта.
Как сообщает ведомство, ограничение будет действовать на участке дороги от деревни Субботино до пересечения с трассой Пермь — Екатеринбург. Движение будет изменено с 7:00 до 20:00 13 июля.
В Минтрансе Пермского края отметили, что ограничение движения не будет действовать на пассажирские автобусы, транспортировку дорожно-строительной техники и материалов, а также на транспорт, который обслуживает предприятия в зоне ограничения и личный транспорт живущих или работающих в этой зоне.
Напомним, авиационный фестиваль «Крылья Пармы» вновь пройдёт на пермском аэродроме «Фролы» 13 июля. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в 2024 году на фестивале ожидается выступление пилотажной группы «Русские витязи», состоящей из шести истребителей Су-35.