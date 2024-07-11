Сахар, углеводы, голодание: волгоградцам перечислили три самых вредных завтрака

Простые углеводы вроде булочек и круассанов не принесут никакой пользы, но станут причиной лишних килограммов. После выпечки очень скоро захочется есть снова. Такой перекус стоит заменить на вареные яйца, бутерброд с рыбой или курицей, овощи, кашу с ягодами и орехами.