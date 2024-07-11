Сахар, углеводы, голодание: волгоградцам перечислили три самых вредных завтрака

11 июля Роспотребнадзор по Волгоградской области перечислил три самых вредных завтрака. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, первый прием пищи должен быть сбалансированным, иначе не избежать проблем со здоровьем и фигурой.
Простые углеводы вроде булочек и круассанов не принесут никакой пользы, но станут причиной лишних килограммов. После выпечки очень скоро захочется есть снова. Такой перекус стоит заменить на вареные яйца, бутерброд с рыбой или курицей, овощи, кашу с ягодами и орехами.
Сладости утром тоже вредны. Шоколадки поднимают настроение, но ведут к набору лишнего веса и проблемам с кожей. Однако по мнению специалистов еще хуже вообще пропускать завтрак.
— Из-за этого также нарушаются метаболические процессы. А еще организм не получает достаточной энергии для бодрого и продуктивного дня, — уточнили эксперты.