В Омске более чем в три раза увеличили штрафы за безбилетный проезд

Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в конце июня депутаты горсовета Омска приняли решение о повышении на 10 ₽ стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля в случае оплаты за наличные стоимость поездки составит 40 ₽, картой — 35 ₽ Также на 10 ₽ вырастет цена проезда для льготной категории граждан.