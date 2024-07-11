В Омске более чем в три раза увеличили штрафы за безбилетный проезд

Штраф при первом нарушении составит 1 тыс. руб. вместо прежних 300 ₽, при дальнейших нарушениях сумма штрафа увеличивается до 1,5−2 тыс. руб. Также отменены предупреждения пассажирам как норма наказания. «Теперь, если контролеры поймают безбилетника, ему сразу назначат штраф», — сообщили в горсовете Омска.
По данным депутатов, за первый квартал 2024 года ущерб городу от безбилетников составил 44 млн руб.
Как ранее сообщал «Ъ-Сибирь», в конце июня депутаты горсовета Омска приняли решение о повышении на 10 ₽ стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 июля в случае оплаты за наличные стоимость поездки составит 40 ₽, картой — 35 ₽ Также на 10 ₽ вырастет цена проезда для льготной категории граждан.