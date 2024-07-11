Уроженец Красноярского края Евгений Федоров стал прокурором Челябинской области

44-летний Евгений Федоров родился году в селе Высотино Сухобузимского района Красноярского края. В 2002 году с отличием закончил юридический факультет Красноярского аграрного университета, а по окончании вуза начал свою службу в городской прокуратуре. Занимал различные руководящие должности — от помощника и заместителя прокурора до прокурора Красноярского края до 2024 года. За свою выдающуюся службу был награжден нагрудным знаком — медалью Руденко.