Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске во второй половине июля

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
«С 16 июля в регион придут дожди. Они зарядят на несколько дней подряд. Также возможны грозы», — рассказали синоптики «Гисметео».
Ночи во второй половине июля обещают быть прохладными. Максимальная ночная температура составит плюс 17 градусов.
Главный метеоролог страны Роман Вильфанд уже предупреждал южноуральцев о сильных ливнях с порывистым, сильным ветром. В Катав-Ивановском районе готовятся к ЧС из-за предстоящих дождей. Территории угрожает подтопление из-за размытой дамбы.