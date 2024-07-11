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Синоптики рассказали, какой будет погода в Челябинске во второй половине июля

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля, ФедералПресс. Вторая половина июля в Челябинске будет дождливой. При этом средняя температура днем составит плюс 24 градуса.

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Источник: РИА "Новости"

«С 16 июля в регион придут дожди. Они зарядят на несколько дней подряд. Также возможны грозы», — рассказали синоптики «Гисметео».

Ночи во второй половине июля обещают быть прохладными. Максимальная ночная температура составит плюс 17 градусов.

Главный метеоролог страны Роман Вильфанд уже предупреждал южноуральцев о сильных ливнях с порывистым, сильным ветром. В Катав-Ивановском районе готовятся к ЧС из-за предстоящих дождей. Территории угрожает подтопление из-за размытой дамбы.