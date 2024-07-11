Стало известно, когда в Омске спадёт жара

По данным сайта rp5.ru, жаркая погода будет и в начале следующей недели. Жара спадёт только к середине недели. В понедельник прогнозируется до +28 градусов, в дальнейшем температура начнёт постепенно снижаться, пройдут кратковременные дожди. В среду, 17 июля, будет уже +21 градус днём и до +16 в ночные часы.