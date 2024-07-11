Стало известно, когда в Омске спадёт жара

В Омскую область пришла жара до +32 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, такая погода сохранится в регионе до конца недели. В выходные омичей ждут кратковременные дожди и местами грозы.
По данным сайта rp5.ru, жаркая погода будет и в начале следующей недели. Жара спадёт только к середине недели. В понедельник прогнозируется до +28 градусов, в дальнейшем температура начнёт постепенно снижаться, пройдут кратковременные дожди. В среду, 17 июля, будет уже +21 градус днём и до +16 в ночные часы.
По информации с сайта Gismeteo, до конца августа сохранится умеренно тёплая погода с температурой до +23 градусов. Время от времени будут идти дожди, возможны грозы.
Кроме того, в эти выходные в Омске ожидаются магнитные бури. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и СИЗФ, слабая буря ожидается с 21:00 13 июля до 03:00 14 июля.