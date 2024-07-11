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Крымский мост — ситуация с проездом на утро четверга

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром в четверг образовалась очередь со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств», — говорится в сообщении.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.

В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.

В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.