Крымский мост — ситуация с проездом на утро четверга

«По состоянию на 9 часов утра в очереди со стороны Керчи находятся 70 транспортных средств», — говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктами досмотра нет.
В период летнего сезона для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к Крымскому мосту.
В настоящее время движение по Крымскому мосту разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.